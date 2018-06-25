  • 2018年6月25日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 空置稅伍淑怡世盃狂熱沙中線小米招股

日報新聞 > 體育

﻿亨利迷追到俄國

2018-06-25 列印
　　比利時周六世界盃G組次輪有主將盧卡古和夏薩特各梅開二度取悅球迷，以5:2大炒突尼西亞全取三分。本報周六隨nowTV到莫斯科斯巴達球場採訪，發現不少粉絲是慕「歐洲紅魔」助教、阿仙奴兼法國一代射手亨利之名進場，當中來自台灣的盧先生更與胞弟穿上阿仙奴球衣，前者回憶道：「我自○二世盃後關注英超，發現亨利射術非常精湛，一看愛上。此子今雖已退役，但我不時上網追蹤其消息，得知他隨比利時赴俄後，便立刻購票近距離一睹偶像風采。」

　　四十歲的亨利亦寶刀未老，賽前率領球員熱身更盡展細膩球技，費蘭尼也無法搶走其腳下球，難怪退役多年也無阻擁躉千里追隨。

本報記者 莫斯科直擊

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd