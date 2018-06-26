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﻿暴龍哥為英軍收火

2018-06-26 列印
  阿仙奴「暴龍哥」米爾希爾周日現身莫斯科，觀看英格蘭在G組次輪大炒巴拿馬6:1。此子向本報大讚連中三元的熱刺射手哈利卡尼，原來此舉是表示誠意，盼以身作則促成英超粉絲大和解：「阿仙奴、熱刺、曼聯和車路士等球迷一向互不相讓，但現在是世盃，我們應團結撐英格蘭。世盃過後，我才懶理熱刺生死！」本報記者 莫斯科直擊
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