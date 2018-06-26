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﻿烏拉圭首名出線 沙特開齋

2018-06-26 列印
　　周一世界盃A組最後一輪，早已晉級的俄羅斯與烏拉圭上演榜首戰。烏拉圭憑蘇亞雷斯、卡雲尼入波及一球烏龍，作客3:0打敗東道主不敗之身首名出線，十六強對B組次名，俄軍將鬥B組首名。

　　A組另一場，埃及射手穆罕默德沙拿二十二分鐘笠入開紀錄；門將艾哈達里以四十五歲創下世盃最年長上陣球員紀錄，三十九分鐘擋出沙特的艾穆華勒十二碼。沙特哈坦巴希比上半場補時操刀十二碼中鵠，追成1:1。 下半場補時，沙特中場艾達沙尼補時階段2：1絕殺敵軍，埃及A組包尾。
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