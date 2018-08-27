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﻿Sarah拍師妹 爭先賽出擊

2018-08-27 列印
　 香港場地單車隊今於耶加達亞運強勢登場！牛下女車神李慧詩（Sarah）今將夥拍師妹馬詠茹（Vivian）等出戰女子團體爭先賽，當中Vivian指起初因Sarah外表冷酷而感到畏懼，但師姐不斷的鼓勵令她由懼變愛，盼攜手創下佳績。Sarah對今天一戰信心十足：「經過亞運前的操練，Vivian的表現有明顯進步，相信有力挑戰三甲。最重要是不要令她負著沉重壓力，這有助臨場發揮。」
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