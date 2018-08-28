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﻿迎疲兵天津 鹿角戰鬥格

2018-08-28 列印
        為迎接亞冠八強首回合，日本足總刻意調整日聯賽程，讓鹿島鹿角獲多一日備戰時間。該隊教練大岩剛亦在上輪聯賽養精蓄銳，務求今晚主場打敗正受內憂外患困擾的天津QJ（天津權建），直取主勝。（Now671台今晚6:00直播）

        日足總刻意把鹿角作東鬥磐田山葉的日聯提前上周五進行，好讓該隊有多一日時間備戰今晚亞冠。教練大岩剛該仗也作出五個調動，遠藤康、三竿健斗等主力沒有上陣︰「旨在讓球員及時回復體力。」該隊無疑矢志在首回合取勝，而且包括上述一戰打和1:1，近三次作東兩勝一和，表現予人信心。

兩軍狀態逈異

　　今夏有強援韋素離隊的天津QJ近六場中超僅一勝兩和三負，近四場客戰更一和三負不勝。陣中另一星將莫迪斯迪又因鬧離隊而和球會缺裂，僅餘巴西射手柏圖孤掌難鳴，今晚要反客為主不易，主勝可取。

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