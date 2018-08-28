  • 2018年8月28日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 郭炳湘許金山櫻桃小丸子亞運高鐵

日報新聞 > 體育

﻿莎拉征凱琳 黃金戰車現身

2018-08-28 列印
　 牛下女車神李慧詩（Sarah）今耶加達亞運力爭衛冕拿手好戲凱琳賽，最新武器正是其價值十二萬港元，集合世界不同品牌頂級配件的新戰車。

　　早前Sarah已於日本場地單車盃駕馭新戰車奪冠，她胸有成竹道：「因應新車的重心較低，早前花上不少時間適應。戰罷日本賽後，自己已融合新車，相信有助爭佳績。」前單車港將仇多明分析指，戰車物料輕兼輪胎減低地面摩擦力，有助Sarah於凱琳賽的戰術靈活性。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd