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﻿跳高「傻女」勇闖巔峰

2018-08-29 列印
　　跳高女神楊文蔚（Ceci）香港時間今晚九時十五分將首戰亞運女子跳高決賽。為衝擊亞洲最高舞台，Ceci決心盡展非女神一面，訓練場內以一鼓傻勁的瘋狂自言自語和通過錄影片段自我檢討以覓進步，場外則煲師奶劇減壓，勢向自己保持的1米88香港紀錄進發。

  Ceci解釋一切是倔強、追求更好的性格使然：「這是我人生首次參與亞運，總希望可以做得更好，有時溫達勇教練認為已表現不俗，我卻覺得在過桿期間仍有不足，很想再改善。」
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