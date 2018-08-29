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﻿亞冠韓戰撐全北

2018-08-29 列印
  全北汽車前鋒李東國最近入球停不了，連續十年入球有雙位數字創下韓職歷史，狀態好得連隊友也難以置信。這位三十九歲老將豪言會繼續為球迷帶來驚喜，今晚亞冠八強韓戰，有力領軍在首回合主場打敗近期陷頹勢的水原藍翼，讓球主客和讓一球「主勝」無問題！

（Now671台今晚6:00直播）
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