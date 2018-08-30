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﻿阿特蘭大的哀「哥」

2018-08-30 列印
  丹超班霸哥本哈根各賽事主場五連勝，全因射手尼杜耶在地頭腳風特別順暢。該隊上周四歐霸附加賽首回合，在意大利中立場0:0守和阿特蘭大，今晚次回合作東勢全力搶攻，有望打敗近況回落的對手殺入分組賽，主勝去馬！

（香港時間周五凌晨0:30開賽）
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