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﻿極速融入 領頭狼搶「A」

2018-08-31 列印
        今夏加盟羅馬的阿根廷中場柏斯托尼，經首輪意甲熱身後，上仗次輪即貢獻入球和助攻各一，領軍主場3:3迫和阿特蘭大，獲主帥迪法蘭斯高大讚。這名進攻中場狀態大勇，今晚意甲勢領首都狼作客擊敗對賽往績欠佳的AC米蘭，客勝可取。（Now638台周六凌晨2:30直播）

        柏斯托尼今夏由巴黎聖日耳門轉投羅馬，首兩場聯賽俱正選上陣，並於上仗以後腳入波為羅馬先開紀錄，完場前他又妙傳予文奴拿斯建功，助球隊主場3:3迫和阿特蘭大。該隊教頭迪法蘭斯高對這名阿根廷中場讚不絕口：「他的質素極佳，其後腳入球盡顯功架。」

近績對賽佔優

　　相反，AC米蘭上仗作客拿玻里領先兩球下反輸2:3，士氣信心受損。再者，紅黑軍團近六次意甲鬥羅馬只得一勝一和四負，往績處下風，今仗主場出擊亦毫無甜頭，客勝去馬！
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