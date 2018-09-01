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﻿趁病攞命讓得起 買藍月上「紐」

2018-09-01 列印
        紐卡素周三英格蘭聯賽盃次圈出局，今季各賽事四戰未嚐一勝，今晚英超作客力求重響勝鼓的班霸曼城，隨時慘敗一場，敲讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台周日凌晨0:30直播）

        周三聯賽盃作客1:3不敵英冠的諾定咸森林出局後，紐卡素開季不同賽事只得一和三負。對於上仗補時階段連失兩球落敗，賓尼迪斯訓斥戰將︰「對方表現不比己隊優勝，不過我軍在完場前夢遊球場，導致被對手淘汰。」

主場交手九連勝

　　曼城上仗苦戰才作客1:1逼和狼隊，今晚養精蓄銳回歸地頭勢視喜鵲為出氣袋，加上過去九次英超主場對賽全勝，全共轟入三十二球，讓兩球不成問題。
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