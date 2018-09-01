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﻿免兵役戰 老孫破「日」

2018-09-01 列印
  今晚亞運男足決賽乃南韓隊長孫興民免服兵役終極一擊，只要擊敗日本奪金即可如願以償。這名熱刺射手揚言已準備好迎接此生死戰，金牌志在必得，今晚勢於芝比儂擊敗晉級表現欠說服力的日本，捧主勝！（有線602、662台今晚7:30直播）

　　南韓實質是U23梯隊和孫興民等三名超齡球員，日本是U21梯隊兼沒有超齡球員，實力上有差距。後者淘汰賽階段對手實力有限，反觀南韓三場淘汰賽對手伊朗、烏茲別克和越南皆屬小組首名，後兩者更是U23亞洲盃冠、亞軍，可見大有冠軍相，今晚決賽主勝無問題。
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