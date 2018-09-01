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﻿歐聯分組 雙紅下籤

2018-09-01 列印
　　歐聯周四進行分組抽籤，英超雙紅利物浦和曼聯俱被編入死亡之組。紅軍因此在九月中至十月初出現魔鬼賽程，加上主力穆罕默德沙拿同日失落歐洲足協兩大個人獎項成大輸家；紅魔更慘，被有C朗拿度倒戈的同組大敵祖雲達斯無視。
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