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﻿紐約城起「革命」

2018-09-05 列印
  紐約城近六輪美職僅得一場勝仗，幸好該隊今季地頭戰績彪炳，豪取十勝三和未嚐一敗乃聯賽目前唯一一支主場不敗之師，故射手韋拿亦向球迷許下承諾，會在明早聯賽擊退近況奇差的新英倫革命重上勝軌，一於直取主勝。（Now638台明早7:00直播）
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