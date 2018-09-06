﻿歐洲國家聯賽 星級開戰

由歐洲足協全力打造的歐洲國家聯賽今晚開戰。這項總獎金高達七千六百二十五萬歐元（約六億九千萬港元）的星級聯賽，雲集全歐洲頂級球隊參賽，更設有升降班制度，必定引爆出連場激戰。



世盃王者剿滅德軍



德國 vs 法國



星期四1



周四深夜2:45



新科世界盃盟主法國在今晚歐國聯A級聯賽第一組打頭陣，作客失意世盃的德國。高盧雄雞保留世盃冠軍班底，鋒線繼續由皇牌基沙文與基利安麥巴比領銜，今仗勢反客為主順利取開門紅，一於支持客勝。（有線602、662台直播）



法國今夏第二度捧走大力神盃，教練迪甘斯在最新一期大軍名單中，保留了二十一位冠軍成員，後備門將文丹達因為拉傷肌肉落選，由效力波爾多的哥斯迪取代，而最新消息是正選門將洛里斯亦因傷退隊。







日耳曼士氣未復



該隊鋒線續由基沙文和麥巴比領軍，前者新球季為馬德里體育會於西甲上陣三次，取得入球和助攻各一，延續於世盃入四球、助攻兩次的出色狀態。而麥巴比亦在球會表現出眾，迪帥滿意道：「我的名單不是複製和貼上，而是經過考察。這班球員在世盃一起表現出色，新球季亦保持狀態，所以繼續信任他們。」



相反德國經過災難性的世盃於分組賽出局後，首份名單作出六個調動，包括重召意外落選世盃大軍的翼鋒利萊辛尼，務求在歐國聯東山再起。可是球隊的心神仍放在場外紛爭，教練路維開腔批評因指控德國足總種族歧視而退出國家隊的奧斯爾：「他說得太過份了，根本沒有歧視這回事。」日耳曼軍團仍受內部士氣困擾，縱有地利亦難敵法國。



再者，高盧雄雞近三次對德國都先開紀錄，今場可同時兼顧法國第一隊入球。