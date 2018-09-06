﻿歐國聯開戰 新王W「德」

歐洲國家聯賽正式登場！A級聯賽第一組由上屆世界盃冠軍德國主場迎戰新科世盃盟主法國。新鮮出爐的世盃冠軍法國近況明顯勝一籌，對賽往績高盧雄雞亦佔上風，教練迪甘斯豪言以世盃奪冠作為動力去擊敗日耳曼軍團，放心捧客勝。（有線662、602台周五凌晨2:45直播）



法國在今夏的俄羅斯世盃奪冠過程中，先後淘汰阿根廷、烏拉圭和比利時等勁旅，再於決賽擊敗有世界足球先生三強之一、由莫迪歷領軍的克羅地亞，奪標絕對是實至名歸。



迪甘斯：奪冠添動力



對手德國在分組賽先後敗給墨西哥和南韓，三戰一勝兩負提早出局，士氣及狀態難與法國相比。



對賽往績方面，高盧雄雞又以七勝三和四負領先日耳曼軍團，難怪教練迪甘斯對今仗充滿信心，他揚言：「世界盃冠軍身份不會為球隊添加壓力，反而成為我們的爭勝動力，球員更加有信心去擊敗任何強敵。」