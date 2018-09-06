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﻿歐國聯賽制簡介

2018-09-06 列印
  歐洲足協將五十五個成員國分成A、B、C及D四個級別，每級再分成四組。為了令賽事更具競爭性，A級聯賽的四支小組首名將躋身淘汰賽爭冠，據指冠軍獎金達七百五十萬歐羅（約六千八百萬港元），而且每級聯賽之間設有升降班制度。此外，歐國聯還會決出四支歐洲國家盃決賽周球隊，事關傳統外圍賽只有廿隊直接出線，其餘四席將由歐國聯每級聯賽四支小組首名球隊，透過附加賽爭奪，若小組首名已透過傳統外圍賽獲得決賽周資格，名額將順延。
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