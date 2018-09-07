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﻿攻防雙星氣勢虹 比利時夠破「格」

2018-09-07 列印
        比利時今夏世界盃勇奪季軍，守將維頓漢揚言延續氣勢，今晚友賽作客蘇格蘭絕不放鬆。適逢射手盧卡古剛重拾射門鞋，可望助「歐洲紅魔」打勝仗，直取客勝。（有線603、604台周六凌晨2:45直播）

        今夏以季軍創下本身歷屆世盃最佳成績後，比利時中堅維頓漢矢言，今晚要延續兩個月前的勇態︰「己隊在今屆世盃表現非常突出，成績亦令人相當滿意，我們希望可以一直保持這種氣勢。」雖然夏薩特周三未有出席訓練，今仗上陣成疑，但另一前線主力盧卡古在上輪英超梅開二度，狀態有保證，足以彌補火力。

夏神缺陣未驚過

　　主場的蘇格蘭陣容不及比利時粒粒皆星，而且熱身賽表現未如理想，過去五仗僅一勝四負只入一球，今晚難給客隊帶來威脅。再者，「歐洲紅魔」近三次對賽全勝，故客勝可謂穩開。
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