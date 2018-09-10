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意葡啞火戰 新保方守和

2018-09-10 列印
        今晚歐洲國家聯賽A3組葡萄牙主場對意大利，主隊少了射手C朗拿度，上場友戰克羅地亞明顯進攻欠銳，今仗實難攻破意軍「新保方」基安盧基當拿隆馬十指關。不過，客軍攻力一般，料今仗和味極濃，和局值博。（有線602、662台周二凌晨2:45直播）

        為盡快適應意大利新環境和融入祖雲達斯戰術，C朗獲免役未有入選葡萄牙，該隊進攻即失去重心，上仗全場十九次射門僅三次命中龍門，最後靠中堅比比頭槌建功主場1:1迫和克羅地亞。今仗繼續缺少C朗領銜鋒線，葡軍留守地頭也無士哥把握。

C朗繼續缺陣

　　意大利上場歐國聯首仗對戰波蘭，攻擊主力巴洛迪利和恩斯治尼表現平平，要靠中場佐真奴費路射入十二碼迫和1:1。不過，保方接班人門將基安盧基當拿隆馬作出三次撲救，今仗面對沒有C朗的葡萄牙，有望為攻力欠佳的意軍保住不敗身，和局可敲。
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