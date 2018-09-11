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﻿薩無赦

2018-09-11 列印
        比利時鋒將夏薩特延續在車路士的勇態，今晚歐洲國家聯賽A2組領軍作客大勝處於重建的冰島無難度，敲讓球主客和讓一球「客勝」。（有線601、661台周三凌晨2:45直播）

        夏薩特今季四輪英超共錄得傳射各兩次，上周五友賽為比利時上陣，亦交出入球助攻各一，助球隊4:0大勝蘇格蘭，令主帥馬天尼斯讚不絕口。歐洲紅魔有該大勇射手在陣，今仗不愁沒有士哥。

　　相反，冰島由新帥夏姆倫接手後未見起色，歐國聯首戰便淨吞瑞士「六蛋」，累積過去八場各賽事得兩和六負，今晚迎戰比利時恐無還擊之力，取「客勝」。
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