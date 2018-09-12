﻿文仙尼告急尋射手 意軍死火

周一歐洲國家聯賽A3組，葡萄牙憑安達施華一箭定江山主場1:0擊敗意大利。後者主帥文仙尼今仗先後起用四名前鋒仍顆粒無收，連同今仗意軍近十三場只入九球，可見入球能力極低，難怪他直言當務之急是尋找可靠射手。



文仙尼今仗排出四四二陣式，由恩莫比尼和施蒙尼沙薩掛帥效果卻不甚理想，文帥下半場再換入杜文尼高貝拉迪和比洛迪，始終未能攻破葡萄牙大門。最終，意軍全場十次射門僅兩次中目標，一球不敵葡軍。



負葡萄牙入球無門



回顧近十二個入球，意軍由十二名不同球員攻入，反映出欠缺一個可靠的射手，文仙尼直言：「我們急需解決入球無門的問題，否則不可能取勝。」反觀，葡萄牙今仗有C朗拿度缺陣也不愁攻力，因為後者欽點的接班人安達施華今仗建功後，廿八場國家隊比賽共入十三球，比C朗首廿八次為國出戰多入四球。