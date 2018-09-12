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信朗尼有發「達」

2018-09-12 列印
　　華盛頓聯隊上輪美職作客遭紐約城逼和1:1，要搭上季後賽尾班車，餘下賽事更不容再失。近況不俗的隊長朗尼也勉勵隊友要再接再厲，周三聯賽主場迎戰作客成績差勁的明尼蘇達聯勢重響勝鼓，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！

（Now638台周四早上7:30直播）

　　上輪華盛頓聯隊失分，雖然比東岸第六的蒙特利爾衝擊少打兩場，但現仍有五分差距，最後八場常規賽失分空間有限。因此，隊長朗尼揚言今仗不勝無歸︰「上仗戰果確實令人失望，己隊表現絕不失禮，今仗定要全取三分！」此子近兩輪聯賽貢獻一球和三助攻，可望領軍擊敗今季聯賽客戰十三場只得四分的明尼蘇達聯，重上勝軌。

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