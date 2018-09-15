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藍月刀當旺劫「富」

2018-09-15 列印
　　曼城本輪英超前四戰轟十一球，火力無人能及。陣中頭號射手阿古路直言四月接受膝蓋手術後，目前狀態乃近年最好，今晚聯賽主場有力領軍大勝後防形同虛設的富咸，延續球會強勢迎接下周中歐聯鬥里昂，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（Now621台今晚10:00直播）

　　英超開季四戰十分，藍月本輪前排第四，不過期間豪取十一球屬群雄最強。阿古路貢獻三球乃全隊最多，直言今夏接受膝蓋手術至關重要︰「過去數年我膝蓋一直感到痛楚，但上季季尾接受手術治療，現在感覺到近年最佳的狀態。」此子近四次聯賽披甲鬥富咸入四球，今仗趁著後者防線不濟英超近四戰失九球，可望再顯神通。

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