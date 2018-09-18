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﻿歐聯開鑼 過關攻略

2018-09-18 列印
        新球季歐聯今晚開戰，今屆最大改動是四大聯賽各有四隊直入分組賽，令賽事質素提升。本季歐聯更分兩個時間開賽，頭輪深夜十二時五十五分、尾輪三點上演，方便球迷欣賞不同時段的激戰，投注過關亦更有玩味，大家就由今明兩晚開始歐聯狂熱！
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