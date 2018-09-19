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﻿祖記皇馬雙響炮

2018-09-19 列印
        經歷連續三場意甲食白果後，祖雲達斯射手C朗拿度上一輪主場2:1擊敗薩斯索羅，開齋即梅開二度，還豪言入球會接踵而來。這名回復信心的葡萄牙國腳今晚轉戰歐聯H組，挑戰個人四連冠壯舉，勢率老婦人輕取近況欠佳的華倫西亞，客勝屬過關膽材。

        C朗轉戰意甲初時腳風不順，幸而上仗連入兩球，除了助祖雲達斯豪取聯賽開季四連勝，還向列強下戰書：「士哥會陸續有來！」相反，華倫近三場西甲僅兩和一負，今仗恐難阻C朗領軍挑戰個人歐聯四連霸，客勝屬膽材。

C朗銀艦爭衝四連霸

　　至於今夏失去C朗的皇家馬德里，同日歐聯出擊於G組主場鬥羅馬。銀河艦隊作東向來威力強勁，跨季各賽事近六場五勝一和，今仗勢大勝對上三場意甲只得兩和一負的首都狼，串讓球主客和讓一球「主勝」。
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