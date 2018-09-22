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﻿葡製戰狼無懼紅魔

2018-09-22 列印
  葡萄牙金牌經理人文迪斯兩年前協助中國企業復星國際收購狼隊，其後更安排旗下領隊紐奴，以及多名優質葡國兵加入球隊，成功由英冠衝上英超。這支高度葡國化的升班馬今季成績同樣出色，今晚聯賽作客有力抵抗由文迪斯旗下另一位教頭摩連奴執教的曼聯，一於冷敲和局。（Now621台今晚10:00直播）

　　今仗造訪奧脫福，狼隊與紅魔同樣在各賽事三連勝，前者領隊紐奴曾在○二至○四年於波圖與摩連奴合作，擔任門將為狂人捧走執教生涯首個歐聯寶座，深黯其執教風格。同時，兩帥都是文迪斯經理人公司旗下的金牌教練，閉門一家親下今仗大有機會和氣收場。
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