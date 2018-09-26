  • 2018年9月26日 星期三
  • 27º
  • 84%
熱門： 高鐵民族黨山竹中秋潭美

日報新聞 > 體育

﻿魔笛大熱登基

2018-09-26 列印
   國際足協頒獎典禮周一圓滿結束，這項一年一度球壇盛事卻淪為新城頒獎禮。最佳球員由莫迪歷大熱當選，但排第二的穆罕默德沙拿不僅落選最佳十一人，還富爭議性地贏得代表最佳金球的普斯卡斯獎，同時最佳門將泰拔高圖爾斯，最強陣容負責把關的卻是迪基亞，難怪大有分豬肉之嫌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd