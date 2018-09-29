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﻿撐基沙文打吡擊沉艦隊

2018-09-29 列印
  法國射手基沙文各賽事近四場獨取一球三助攻，成為馬德里體育會銳利攻力的保證。加上鋒將安祖哥利亞續約沖喜，牀單軍團下周三歐聯作東鬥布魯日前，今晚西甲首都打吡可望大打落水狗，作客擊敗剛吞西維爾三蛋，兼同樣有歐聯後顧之憂的皇家馬德里，客勝值博。（Now632台周日凌晨2:45直播）
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