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﻿免費睇C朗「拿」手好戲

2018-09-29 列印
  歐洲足協周四宣佈上周中歐聯領紅的C朗拿度只須停賽一場，換言之及後可率祖雲達斯倒戈曼聯。收到此喜訊，他今晚意甲榜首大戰可傾盡全力助老婦人擊退下周中同樣要踢歐聯的拿玻里，延續地頭對賽優勢，一於在免費電視頻道支持C朗，主勝捧得過。

（奇妙電視77、Now 638台周日凌晨0:00直播）
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