﻿英超敗軍 歐聯忘讓 頹魔難獵「蝠」

「幸運如意」代表香港遠征日本短途馬錦標，結果在陣上受傷收停，雖然無法延續競賽壽命，不幸中之大幸是能保住性命。 當然筆者也認同，今季才安排「幸運如意」遠征並非好的時機，畢竟馬兒盛年已過是不爭的事實，亦有朋友指出，中年馬的勞損已比較嚴重，受傷機會亦大增，但記住這並不跟遠征與否有直接關係，即使留在香港，機會也是均等的。 香港馬口不多，位處金字塔頂端的精英賽駒也就更少，而且本地賽事獎金高，也令馬主安排愛駒遠征意欲減低，這是無可厚非的。 但若要和世界接軌，適當的向外挑戰也是必須，我們不能因為有機會出意外而投鼠忌器，像早前的「藍天堡馬」在韓國成功爭取出路便是好例子，未來更有機會遠征杜拜...

2018-10-02