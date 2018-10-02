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﻿英超敗軍 歐聯忘讓 頹魔難獵「蝠」

2018-10-02 列印
        曼聯近三場各賽事未嚐一勝，領隊摩連奴帥位大受壓力，球員面對內憂外患的處境也顯得無甚朝氣，今晚歐聯H組主場面對剛在西甲打開勝利之門的華倫西亞沒有勝算，可敲讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now643、有線602、662台周三凌晨3:00直播）

        繼上周中英格蘭聯賽盃第三圈互射十二碼遭打比郡7:8淘汰出局後，上周六英超又作客1:3不敵韋斯咸，近三場不同賽事連同加時互射十二碼只有一和兩負，摩連奴帥位已經響起警號。也許受「狂人」與中場保羅普巴的不和而影響軍心，一眾紅魔球員場上表現沉寂，盧卡古、安東尼馬迪爾等鋒將都不在狀態，大大削弱球隊火力。

將帥不和 軍心欠穩

　　相反，華倫西亞上輪西甲作客1:0小勝皇家蘇斯達，今季聯賽成功開齋，一箭定江山的前鋒加美路狀態有保證，與該仗僅後備落場的洛迪高摩連奴合演攻堅，有力威脅正陷低谷的紅魔，受讓「客勝」值捧。
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