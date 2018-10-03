尼馬復勇必炒「貝」

巴黎聖日耳門攻擊王牌尼馬在上場歐聯分組賽表現平平，連累球隊不敵利物浦，不過他在之後三場法甲交出三入球、一助攻，豪言已經重拾勇態。此子今晚歐聯C組早場勢領軍擊潰不擅造訪法國的貝爾格萊德紅星，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬！（Now643台、有線602、662台周四凌晨0:55直播）



經過上場歐聯失利後，森巴球星尼馬及時反彈，剛仗法甲梅開二度領軍作客3:0勝尼斯，他揚言以最佳姿態迎接今晚一戰︰「我十分滿意自己的演出，感到正處於良好狀態，很高興可以重拾這種埋門觸覺，並急不及待要在今晚歐聯繼續士哥！」



塞爾維亞班霸貝爾格萊德過去十二次歐戰與法甲球隊交手只有一勝四和七負，今晚到訪王子球場隨時大敗一場，「主勝」值取。



