  • 2018年10月4日 星期四
  • 25º
  • 59%
熱門： 范冰冰劉德華施政報告居屋強積金

日報新聞 > 體育

﻿AC救星衝「奧」

2018-10-04 列印
        雖然AC米蘭開季不順，幸而中場蘇索及時回勇，上場意甲梅開二度領軍取勝，還矢言要為教練加度素解除帥位危機。紅黑軍團今晚歐霸F組續有此子攻堅，勢主場擊敗欺善怕惡的奧林比亞高斯，主勝無問題。（Now644、有線603、604台周五凌晨0:55直播）

        AC米蘭開季五場意甲僅一勝三和一負，加度素烏紗盛傳不穩，幸蘇索重拾射門鞋即連入兩球，助球隊上仗作客4:1大破薩斯索羅。

　　這名西班牙中場矢言：「之前的劣績不能全怪主帥，我已重拾狀態，勢領軍爭取連勝。」該隊歷來主場出戰歐霸分組賽兩勝一和，今仗可望全取三分。

　　奧林比亞高斯各賽事近五仗三勝一和一負，但遇上強隊即現形，包括歐霸主場0:0悶和貝迪斯及希甲作東0:1不敵PAOK，今晚造訪AC米蘭恐無力爆冷，捧主勝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd