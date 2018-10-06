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﻿官司甩身 莫迪歷勤「皇」止血

2018-10-06 列印
  克羅地亞法院周三宣布，暫時撤銷對莫迪歷作假證供的起訴。後者放下心頭大石，馬上揚言要率近況不濟的皇家馬德里重返正軌，加上兩大攻擊好手加里夫巴利和艾斯高復出，今晚西甲銀河艦隊作客有力大破狀態回落的艾拉維斯，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now632台周日凌晨0:30直播）
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