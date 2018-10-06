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﻿將帥同心 撐拜仁盜「慕」反底

2018-10-06 列印
  拜仁慕尼黑不同賽事近三場未嘗勝果，今晚德甲主場迎擊慕遜加柏，將帥異口同聲表明不勝無歸。況且，對手今季客戰表現差勁，眾志成城的主隊有望趁機重返勝軌，讓球主客和讓兩球「主勝」捧得過。（Now670台、FOX+周日凌晨0:30直播）
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