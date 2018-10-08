  • 2018年10月8日 星期一
  • 29º
  • 63%
熱門： 廣東話學中文傑青馬凱施政報告鯇魚

日報新聞 > 體育

﻿右路施襲 海灣者封 「侯」

2018-10-08 列印
        西雅圖海灣者季初表現欠佳，不過七月底突然脫胎換骨豪取九連勝，主帥舒美沙直言陣中右路組合奇雲尼艾丹和基斯甸路爾丹擦出火花乃當中關鍵。這對右路拍檔周一美職可望領軍主場擊敗不擅客戰的侯斯頓戴拿模，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！

（Now638、有線614、654台明早10:30直播）

        海灣者首二十輪美職只得四勝，但第廿一輪起成績突飛猛進，近十二場十勝兩負，劍指季後賽席位。教頭舒美沙歸功於右路孖寶：「右閘尼艾丹和右中場路爾丹默契十分好，前者後上助攻，拍檔便適時墮後補位。他們更可隨時互換位置，令陣形更機動。」他倆近十輪聯賽共貢獻兩球和兩助攻，助球隊取得八勝兩負。

對賽佔優讓得起

　　侯斯頓戴拿模近四場美職三勝一和，惟聯賽近九場客戰未嘗一勝共失十四球。對賽往績方面，海灣者更三連勝，故「主勝」可捧。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd