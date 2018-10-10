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﻿復興意軍

2018-10-10 列印
        貝拿迪斯治雖然在祖雲達斯只屬後備，但仍在意甲收錄兩球一助攻，換來入選意大利的機會。這名廿四歲中場更矢言把握每次替國家隊上陣的機會，事關自己很希望率隊重拾昔日光采，勢於今晚友賽領軍主場擊退後防鬧兵荒的烏克蘭，主勝無問題。（有線602、662台周四凌晨2:45直播）

        今季意甲八輪，貝拿迪斯治只曾兩次擔正，仍然交出兩入球一助攻，因而獲意大利教練文仙尼青睞。此子還直言自己有重要任務：「我努力爭取成為大國腳，因為這些經驗相當寶貴，更何況自己很想為重振意大利足球出一分力。」

近四次交手全勝

　　意大利各賽事近四次鬥烏克蘭全勝，貝拿迪斯治有心有力，可望助國家隊再一次剋死對手。雖然後者不同戰線三連勝，但對手只是阿爾巴尼亞及捷克等，實力難跟意大利相比。況且，該隊後防主力卡捷列迪及伊雲奧迪斯均因傷落選，今晚作客恐難敵意大利，一於捧主勝。
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