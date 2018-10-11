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﻿牛刀重生斬紅龍

2018-10-11 列印
  柏高艾卡沙過去兩季效力巴塞隆拿鬱鬱不得志，今季外借至多蒙特即重獲新生。這名廿五歲射手今季德甲轟入六球成蜂軍首席射手，更事隔兩年重返西班牙國家隊，矢言要此打開職業生涯新一頁。狂牛今晚友賽有此子肩負數胡重責，勢作客擊敗近況平平的威爾斯，客勝去馬。

（有線601、661台周五凌晨2:45直播）
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