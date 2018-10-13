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﻿艾歷臣缺陣 丹麥難奪「愛」

2018-10-13 列印
　　丹麥星將基斯甸艾歷臣因傷缺陣，大大削弱了國家隊的攻力。該隊今晚歐洲國家聯賽B4組作客實力平平的愛爾蘭亦沒必勝把握，不妨冷敲和。（有線603、604台周日凌晨2:45直播）

　　丹麥主帥夏列迪證實︰「艾歷臣不會在都柏林出現，他的腹部有長期性傷患，暫也未知確實復出日期。」這位廿六歲中場一直是該隊進攻核心，在今年不同賽事八場入八球當中，個人貢獻了四球兩助攻。

　　對手愛爾蘭也半斤八両，今年不同賽事五次只有一勝一和三負。在地頭出擊，該隊也沒有明顯的優勢，各戰線近六次作東僅三勝一和兩負，期間唯一一次失兩球以上正是1:5不敵丹麥。

  包括上述一戰，愛爾蘭近五次主場對賽錄得兩勝一和兩負，可謂和丹麥打成平手，因此今仗和局值得一博。
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