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﻿送別奧克蘭 勇士三連霸啟程

2018-10-16 列印
  新一季NBA將於明早拉開戰幔，衛冕冠軍勇士將在主場出擊迎戰雷霆，展開三連霸之旅。三連霸於歷史上並不常見，皆因球隊容易因缺乏動力而影響表現，不過勇士來季將搬到三藩市，將帥均異口同聲揚言要以此為動力，今季以三連霸偉業送別奧克蘭球迷，締造新王朝！（香港時間明早10:30開賽）
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