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﻿澳職星戰開火

2018-10-19 列印
        新一季澳職今午星級開鑼，衛冕總冠軍墨爾本勝利簽入本田圭佑和托禾倫，組成明星鋒線；上季常規賽盟主FC悉尼亦從阿積士借用前橙軍射手施安迪莊。同時，百米飛人保特亦有望加盟中岸水手，群星列陣澳職，星味爆燈﹗
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