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﻿勝利趁早捧

2018-10-19 列印
　　墨爾本勝利去季二十七輪常規賽只失三十七球，是失球第三少的球隊，最終靠防守取得季後賽總冠軍。該隊今夏進一步加強防線實力，簽下質新當銳的左右閘哥利布朗和史唐路斯，配合同樣新加盟的德國中堅尼達美亞，令全新的星級攻擊組合無後顧之憂進攻。攻守兼備的勝利，實屬常規賽冠軍不二之選。
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