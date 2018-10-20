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西維爾「+1」搶要塞

2018-10-20 列印
　　西維爾爆冷本輪前進佔西甲榜首，眾將揚言今晚聯賽無懼造訪近況平平、後防鬧兵荒的巴塞隆拿。後者下周三歐聯又要作東鬥國際米蘭，今仗未必拼盡，故讓球主客和受讓一球「客勝」值捧。（Now632台周日凌晨2:45直播）
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