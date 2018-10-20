大帝登場
大橋下周三通車 大灣商住公寓掀熱賣潮
運輸及房屋局局長陳帆宣佈，港珠澳大橋下周三早上九時正式通車營運。隨著港珠澳大橋通車，粵港澳大灣區形成一小時生活圈，不少香港人都考慮到區內城市置業投資。有地產界人士指，近年很多港人得悉大橋開通在即，由於...
2018-10-20
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望改善兩軍關係 中美防長會晤
美國國防部長馬蒂斯昨日與中國國防部長魏鳳和會談。外媒報道引述美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）稱，中方要求與美方在東盟防長擴大會議期間舉行雙邊會議。他續指，馬蒂斯和魏鳳和會晤，從某程度上證明，中國有意讓兩軍關係保持正常穩定。 馬蒂斯和魏鳳和兩人昨日在新加坡，出席東盟國防部防長會議。美國國防部亞太助理部長薛瑞福表示，兩人在會議期間舉行會面，或多或少證明中國有意維持關係正常和穩定，北京似乎準備將中美軍方的互動正常化。美方亦有同樣意願，認為中美兩軍關係有望改善。 中美早前因互相制裁和貿易戰導致兩國關係惡化，馬蒂斯原定本月中前往北京，出席中美外交安全對...
2018-10-19
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蘋果傳推人臉識別iPad Pro 10．30紐約音樂學院公佈
美國蘋果公司繼上月推出三款新iPhone及Apple Watch後，周四再向一眾傳媒發出邀請函，邀請出席於本月三十日在紐約布魯克林音樂學院舉行的一項活動，預計發表的產品包括配有人臉識別系統的新款iPa...
2018-10-20
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朗城滙折實481萬入場
由華懋及港鐵合作發展的元朗朗城滙，周二（16日）正式開價，首批公佈144伙價單；事隔兩日再原價加推144伙，兩批單位涵蓋一至三房戶型，價單定價由565.8萬起，發展商提供最高15%的折扣優惠，一房折實...
2018-10-20
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中央救市A股抽升 恒指拗腰彈106點
兩行一會出招救市，加上國務院副總理劉鶴指中美正就貿易摩擦接觸，市場憂慮情緒紓緩，A股午後抽升，上證指數高見2553點，以近全日高位收市，收報2550點，升64點或2.58%，成交1301億元人民幣。港股早段曾瀉364點，再試17個月低位，其後受A股帶動反彈，收報25561點，升106點。 劉鶴就當前經濟金融熱點問題接受官媒採訪時指，內地股市泡沫大大縮小，中美亦正就貿易摩擦進行接觸。他稱，最近一段時間，內地股市出現明顯波動和下滑，這是由諸多因素造成。他指出，主要國家央行加息後，全球股市開始波動，美國股市也出現明顯回調，目前這個過程還在繼續。中美貿易摩擦對市場也造成影響，但他認...
2018-10-20
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藍獅W靠夏神 智取魔鬼山
曼聯領隊摩連奴悉心組建高大防線，但防守中場尼曼查馬迪、一對中堅基斯史摩寧和域陀連迪路夫空有高大身材卻欠靈活，恐成球隊今晚英超早場作客大戰車路士的罩門。昔日與狂人鬧翻的藍獅鋒將夏薩特適逢狀態攀上新高峰，今仗勢撕破紅魔的高佬陣，主勝穩開。（Now621台今晚7:30直播） 身形魁梧一向是摩連奴用人先決條件，身高一米九四的馬迪和史摩寧、以及一米八七的連迪路夫，是狂人本季最信任的守將。可是，三人今季演出差勁，不時犯錯連累紅魔八輪英超失掉十四球，在英超二十隊並列尾四，早前歐聯作客奧脫福領華倫西亞悶和0:0的教練馬些連奴矢言：「他們是全歐洲最體力化的球隊之一，身體對抗十分出眾，但防守不...
2018-10-20
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倫敦直擊 Mate 20系列 Phone芒四射
日前HUAWEI在倫敦舉行了Mate 20系列手機全球發佈會，作為年度壓軸，且銳意延續P20系列的驕人成績，四款新作Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X及PORSCHE DESI...
2018-10-20
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童話婚宴 谷胸扮「貝兒」 苟芸慧主動咀老公 揚言生夠四個
「處女黨」最後一個出嫁的成員苟芸慧，早前與錫礦大王陸佑後人兼賽車手陸漢洋在加拿大完婚，兩夫妻昨於上水雙魚河鄉村會所舉行童話式婚宴，苟姑娘谷胸穿上黃色晚裝，化身《美女與野獸》女主角「貝兒」。陸漢洋公開向...
2018-10-20
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好好過日子——野生笋殼魚
這天到吉隆坡「翠恒酒家」吃午飯，一進大門，經理胡先生滿臉笑容報喜說剛收了一條六點八公斤重的野生笋殼魚，十分難得。 我們訂的菜單中是有野生笋殼魚的，但一般野生笋殼魚不過兩斤來重，像這條六點八公斤的貨色實...
2018-10-20
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有理共想增程合理
田泰安在明日賽事手握重兵，騎足十場，昨日他試完閘準備出發前往從化前透露，除了幾匹名氣馬外，他對「有理共想」和「龍串鳳」的機會最樂觀。 「有理共想」歷來在田泰安胯下三戰得一冠兩季，取勝一役更擊敗今季贏三級賽的「旺蝦王」，此駒今次增程跑千四米，田泰安認為更合腳法：「早在上季我策騎『有理共想』贏馬時，已覺得牠前速較慢，理應增程，所以今場跑千四米絕對是合理部署。況且牠今季在特首盃跑第三，如今在二班上陣只負一二八磅，形勢當然有利。」 對於「龍串鳳」，田泰安亦信心十足，他說：「以『龍串鳳』現時進度，跑千二米理應較一千米直路賽合適，上仗拼失只因狀態尚未十足，但經兩仗熱身有助牠以更佳狀態迎...
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