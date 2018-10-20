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大帝登場

2018-10-20 列印
　　勒邦占士周四NBA常規賽上演湖人處子戰，雖然領軍作客以119:128不敵拓荒者，但場外場內都令紫金軍團予人耳目一新的感覺，全場爆滿之餘，連阿諾舒華辛力加亦拍片打氣，此外大帝全場貢獻廿六分、十二個籃板和六次助攻，表現亮麗。
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