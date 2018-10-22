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拿卡錫迪「倒戈」謝師恩 好波獻給李

2018-10-22 列印
　　阿仙奴射手拿卡錫迪近期入球停不了，更獲曾在里昂共事的李斯特城主帥佩度大讚。這位廿七歲法國射手今晚英超勢領兵主場擊退陣容殘缺的狐狸，在恩師面前顯威風，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！（Now621台周二凌晨3:00直播）

　　拿卡錫迪各賽事近五場貢獻四球兩助攻，是槍手各戰線九連勝功臣之一。一○年安排此子首次為里昂一隊上陣的佩度亦盛讚愛徒︰「他是一位全能球員，近期出色的表現不令我感到意外。」

狐狸軍團陣容不整

  槍手有拿卡錫迪和不同戰線近四戰入五球的奧巴美揚聯手攻堅，火力有保證。

  狐狸近五輪英超兩勝三負，表現反覆，今仗繼續有中場迪馬雷格雷和馬迪占士因傷缺陣外，隊長中堅韋斯摩根亦要停賽。造訪氣勢如虹的兵工廠，他們隨時大敗一場，「主勝」可取。

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