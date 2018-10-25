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C朗返奧脫福攞足彩

2018-10-25 列印
  曼聯周二歐聯H組作東卻全場捱打，結果以0:1不敵祖雲達斯。前紅魔中堅里奧費迪南直言今仗猶如小童對大人，主場球迷對愛隊毫無還擊之力亦大表不滿，寧願追捧倒戈的老婦人射手C朗拿度，以歌聲和掌聲歡迎他回來之餘，更三度有球迷衝入球場務求跟這名葡萄牙球星近距離接觸，令主隊顏面無存。
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