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賄賂許仕仁關鍵人物 患血癌獲特赦 陳鉅源上周出獄
本報得悉，在許仕仁貪污案中被判囚六年的新地老臣子陳鉅源，原定本年十二月十九日刑滿出獄，但他服刑期間患血癌，情況危殆，懲教署長根據《監獄條例》向特首匯報，獲特首批准赦免其餘下的刑期，提前獲釋。據知，現年...
2018-10-25
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提出終止對華開發援助 安倍明會習近平李克強
日本首相安倍晉三今日起到訪中國三天，分別會晤國家主席習近平和總理李克強。安倍起程前接受訪問，指期待日中兩國在多個領域擴大合作，互相管控難題，穩定發展友好關係。安倍晉三這次訪華，是相隔七年再有日本首相訪問中國。他周五將分別與國家主席習近平和總理李克強舉行會談，除了討論兩國關係及經濟發展，安倍亦會正式提出，終止對華實施近四十年的開發援助。 安倍訪華前夕接受內地傳媒書面訪問，提到今年正值「中日和平友好條約」生效四十周年，形容條約是兩國關係的原點所在，希望趁訪華與中方一同慶祝，且與中國領導人就地區及國際議題坦誠交談，期望擴大政治、安全、經濟等領域合作，令兩國關係取得更大發展。 安倍...
2018-10-25
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撤銷21沙特官員美簽證 特朗普斥卡舒吉案「史上最差掩飾」
土耳其總統埃爾多安周二發表沙特阿拉伯異見記者卡舒吉被殺版本，形容為有預謀的政治謀殺，特朗普斥沙特隱瞞內情，形容是「歷來最差劣的掩飾」，但特朗普未提會否影響兩國間的巨額軍火交易。美國首度公佈針對沙特的懲罰，撤銷二十一名與此案有關的沙特政府官員和情報人員美國入境簽證。 埃爾多安發表完演說後數小時，特朗普便在白宮作出回應，形容沙特當局「上演」了一次「有史以來最差劣的掩飾」。特朗普對記者說：「最初提出來的想法（殺死卡舒吉）已經很壞，行動也很差勁，到後來的刻意隱瞞，是有史以來最差劣的掩飾，是徹底的失敗。我要說的是他們永遠不應該這樣想，一旦他們這樣想，他們所做的一切事都很壞，這永遠不應...
2018-10-25
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藍地住宅地 寶庭8319萬元中標
政府積極賣地增供應，其中於上周五截標的屯門藍地住宅地皮，於昨日開標，並由寶庭重建發展以8319萬奪得，每呎樓面地價8188元，高於市場估值上限約10%，而項目投資額涉1.4億，並興建中小型單位為主。 ...
2018-10-25
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波音業績向好 納指跌逾三百點 杜指急瀉608點
美股市場，波音第三季業績勝預期，並上調全年收入及每股盈利預測。杜瓊斯工業平均指數初段曾跌104點，報25086點，即跌約0.42%；標普五百指數則跌24點，跌0.9%，報25086點；納斯達克指數跌1...
2018-10-25
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報答廠長器重 翼襲士砵亭
阿仙奴歐霸E組兩戰全勝，轟入七球火力冠絕群雄，助攻不絕的翼鋒伊禾比矢言繼續為隊友鋪橋搭路，以報答領隊烏尼的知遇之恩。今晚榜首大戰作客防守不濟的士砵亭，此子勢助槍手延續強勢，直取客勝。 （奇妙電視77、有線662、Now643台周五凌晨0:55直播） 兵工廠歐霸E組兩戰全勝，以較佳得失球差力壓士砵亭排榜首之餘，累積七球更和利華古遜並列分組賽火力最強隊伍。兩戰均正選上陣交出兩次助攻的伊禾比揚言，今晚可以領兵再下一城，以行動答謝領隊烏尼的知遇之恩︰「烏尼經常鼓勵我，助我不斷進步。我願意盡己所能助槍手取勝，以報答他給予我上陣機會。」 霰彈槍穩破危牆 兵工廠目前七個歐霸入球由...
2018-10-25
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身價50萬 MX-5 RF好玩升呢
萬事得新改良版MX-5 RF重點包括馬力增加24ps至184ps、轉數極限升至7,500rpm、安全設施更完善，駕駛樂趣提高，不過車價漲至五十萬元水平，感覺是否高級了許多？ 文：彭志揚圖：Willi...
2018-10-25
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網友笑整容 年過半百激減25磅累事 馬德鐘：水腫冇晒啫
今年TVB三套台慶劇，由馬神馬德鐘孭飛的《跳躍生命線》率先出街，已經3年冇演港劇的他，呢次再做紀律部隊，年過半百嘅馬神依然fit到爆，不少動作戲都親身上陣。不過，近年主力在內地發展的他，專登返港為劇集...
2018-10-25
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社論——築高堤擋滔滔惡浪
氣候變化，有利超強颱風形成，引發巨浪，對沿岸地區造成嚴重破壞。早前超強颱風「山竹」襲港，海水急漲，浪隨狂風，直撲東區杏花邨，令堤岸受損，造成海水圍城，滿目瘡痍，比起上次「天鴿」造成地庫停車場水浸，災情更嚴重。天文台預計超強颱風將會增多，一旦直撲香港，杏花邨等臨海而建的住宅，將要面對更大的危險，政府和私人發展商須急謀對策。 除了「重災區」杏花邨，西灣的污水處理設施、深水灣沙灘、西貢碼頭船艇泊位等沿岸設施，亦受到罕見的破壞，顯示現有海堤的防風浪能力不足。 發展局局長黃偉綸昨天在立法會上指出，「山竹」襲港期間，很多沿岸地方錄到高水位，較去年天鴿襲港時的紀錄更高，出現海浪超越堤岸的...
2018-10-25
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馬場浮世繪——霍利時女兒打氣有馬贏
霍利時女兒日前訪港，昨晚入場觀賽，而時廄共出馬六匹，結果除「快閃的」報捷之外，「凱旋星光」及「雷超」亦能拼入位置，有晒搏殺動靜，親情的威力果然不同凡響！ 馬場浮世繪
2018-10-25
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