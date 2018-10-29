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藍鷹利爪地頭滅「國」

2018-10-29 列印
  拉素射手恩莫比利於周中歐霸第一百次代表球會上陣，交出兩次助攻延續火熱狀態。這名廿八歲射手坦言很享受為藍鷹效力，並誓言今晚意甲大戰要領軍主場擊退國際米蘭，以示效忠球會，主勝超過兩倍分頭有買趁手。

（Now638、有線614、654台周二凌晨3:30直播）
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