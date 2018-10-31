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﻿皇馬易帥 非干地接手

2018-10-31 列印
　　皇家馬德里周一宣佈辭退教練路柏泰基，但未如傳聞般聘請干地接掌帥印，皆因有傳雙方已談判破裂，最終球隊暫時委任B隊教練蘇拿利做看守教練。

　　消息指皇馬在周日與干地商討接掌事宜，翌日已談判破裂。據報干地要求一紙三年合約以及有自己的教練團隊，惟皇馬只開出一年半合約，並要求保留現有教練團以致未能達成協議。

　　據西甲足總規定皇馬需在兩周內宣佈繼任人選，有傳他們已將目標轉向馬天尼斯和普捷天奴，或將蘇拿利扶正。
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