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霰彈槍夠炒富咸 全城開火

2018-11-01 列印
        雖然曼城剛於周一英超才作客1:0勇挫熱刺，今晚匆匆接戰聯賽盃第四圈主場鬥富咸，幸而該隊進攻百花齊放，各賽事近三仗全勝期間七將合力入九球。主帥哥迪奧拿也喜言藍月不乏攻門武器，今仗勢大勝後防不濟的富咸，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。

（香港時間周五凌晨3:45開賽）

        連同上場聯賽作客1:0小勝熱刺，曼城不同戰線三連勝之餘，令哥迪奧拿更高興的是七名球員包辦九球士哥。

近三仗七人包辦九球

　　哥帥喜言：「很高興看到每位球員都有能力破網。」他們今季英超曾於地頭3:0大勝富咸，今晚再戰可望重演歷史。

　　富咸今夏簽入鋒將舒賀爾尼及中場占舒利等球員，卻於近四場英超全敗兼狂失十五球，表現未如理想。該隊於聯賽盃對上兩圈只是淘汰英乙埃克塞特和英冠米禾爾，今晚遇上藍月勢原形畢露，故「主勝」捧得過。
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