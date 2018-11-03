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﻿「利」刃征 惡「槍」 難分高下

2018-11-03 列印
        阿仙奴前鋒奧巴美揚和利物浦射手穆罕默德沙拿可以盡情數胡，全因彼此身後都有可靠的男人在中場掃蕩，前者有盧卡斯托拉拿支援，沙拿亦有法賓奴泰華利斯幫忙。今晚英超槍手主場激戰紅軍，兩軍非洲神鋒和無名英雄交手勢難分高下，可敲和。

（Now621台周日凌晨1:30直播）
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