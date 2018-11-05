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﻿榜尾大戰撐哈軍 帶刀衛救亡

2018-11-05 列印
        英超包尾大幡哈特斯菲爾德今晚主場對尾二的富咸，前者領隊大衛華拿視之為打開聯賽勝利之門的好機會。主隊靠守將化身帶刀侍衛搵食，基斯杜化舒捷拿等將肩負撕破列強最弱的富咸防線重任，主勝去馬。

（Now621台周二凌晨4:00直播）

        哈特斯菲爾德英超三和七負敬陪榜末，惟近期演出已有進步，上仗面對利物浦最後僅負0:1。大衛華拿滿意球隊近況，鼓勵球員在今仗爭取開齋：「英超首勝對我們非常重要，大家之前的表現並不太差，今仗得球迷打氣，面對富咸是時候敲響勝鼓。」

富咸失球冠英超

　　該隊英超四個入球，三球靠守將基斯杜化舒捷拿、馬菲斯真卡和莊史坦高域取得，他們今仗勢成富咸心腹大患。後者聯賽一勝二和七負排尾二，後防十戰失二十八球更是群雄最多，今晚榜末混戰作客難有取分把握，一於捧主勝。
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